Rok temu wybuchł tam pożar. Kiedy otwarcie Lidla przy Kasprowicza?

Przypomnijmy, 8 lutego 2021 roku około czwartej nad ranem w sklepie przy Kasprowicza wybuchł pożar. Ogniem zajęła się część magazynowa a część dachu zawaliła się. Budynek nie nadawał się do użytku.

Odbudowany sklep wyposażony jest w gruntowe pompy ciepła, oświetlenie w technologii LED oraz system odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych, dzięki którym jest energooszczędny i jeszcze bardziej ekologiczny. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

W sklepie Lidl zatrudnienie znalazły 34 osoby

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Warszawie przy ulicy Jana Kasprowicza 117 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1716 mkw. W obiekcie zatrudnione zostały 34 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze ok. 132 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia – w czwartek 23 czerwca – na klientów czekać będzie kawa, produkty z grilla oraz atrakcje dla dzieci, a także liczne promocje na artykuły spożywcze i przemysłowe. W niedzielę 26 czerwca z okazji otwarcia, odbędzie się natomiast specjalny piknik, podczas którego klienci będą mogli napić się kawy, a najmłodsi skorzystać z wielu atrakcji, m.in.: malowania twarzy, dmuchanej zjeżdżalni czy basenu z kulkami.

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.