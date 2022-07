Rosjanie masowo wykupują perfumy znanych marek

W Rosji w pierwszej połowie 2022 r. sprzedaż detaliczna perfum, w tym sprzedaż internetowa, wzrosła o 75 proc. do 39,6 mln sztuk z 22,6 mln rok wcześniej - wynika z danych systemu etykietowania.

W tym samym czasie udział wyrobów produkcji krajowej wchodzących na rynek perfumeryjny wzrósł do 62,4 proc. Sprzedaż rosyjskich perfum podwoiła się (o 104 proc.) w pierwszej połowie 2022 roku, do 18,4 miliona sztuk. W okresie od stycznia do czerwca konsumenci wydali na krajowe produkty perfumeryjne ponad 6,4 miliarda rubli.

