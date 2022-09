Rosjanie szukają pracy w Polsce. Czy firmy będą chciały ich zatrudniać?

Polskie agencje zatrudnienia, specjalizujące się w pozyskiwaniu pracowników ze Wschodu, notują wzmożone zainteresowanie pracą przez Rosjan.

Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację, dodatkowo zbiegło się to z tymczasowym zakazem wjazdu Rosjan na teren Polski i krajów bałtyckich.

- Uważamy, że wielki napływ Rosjan na polski rynek pracy nie jest realny z kilku powodów. Po pierwsze, od wybuchu wojny z Ukrainą, polscy pracodawcy, którzy współpracują z Gremi Personal, w tym sama firma Gremi Personal, nie zatrudniają Rosjan z powodów światopoglądowych. Po drugie, my jako firma założyliśmy Fundację Gremi Personal, która już zebrała ponad 2 mln złoty na pomoc Ukraińskim Siłom Zbrojnym i szczerze nas dziwi zainteresowanie pracą Rosjan akurat u nas. Każda firma, z którą współpracujemy, ucięła związki z Rosją i taką tendencję widzimy na rynku pracy - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Anna Dzhobolda.

Rosjanie mają szanse w sektorze IT

Jej zdaniem szansę na pracę w naszym kraju mają tylko specjaliści IT i prowadzący własną działalność gospodarczą, ale od dawna, bo nowi na wizę biznesową już nie wjadą do Polski na mocy obostrzeń z 19 września br. - Może to być góra 2 proc. Rosjan - dodaje ekspertka.