Roślinna Paczka i Pyszne.pl zachęcają do bycia wege. Co w środku?

Czym jest Roślinna Paczka

Roślinna Paczka to kolektyw stworzony przez polskie start-upy produkujące roślinne zamienniki mięsa i nabiału, który powstał w celu promowania idei VEGANUARY. Kto za nią stoi? Producenci roślinnych alternatyw dla nabiału - Wege Siostry i It's Bean! oraz twórcy roślinnych zamienników mięsa - Bezmięsny i Apollo Roślinny Qurczak. By zachęcić odbiorców do dołączenia do ruchu VEGANUARY, stworzyli wspólną paczkę wegańskich produktów, która ułatwi ograniczenie lub rezygnację z mięsa czy nabiału w tym miesiącu.

Co znajdziemy w Roślinnej Paczce

Roślinna Paczka to aż 11 produktów w bardzo korzystnej cenie. W Roślinnej Paczce znajduje się m.in. Osełka Roślinna z nerkowcami, Bezmięsny Boczek, Qurczak Złocisty czy alternatywę jogurtu It's bean! Malina&Czekolada. Patronat nad projektem objęła kampania RoślinnieJemy oraz akcelerator łączący technologię i branżę spożywczą - FoodTech.ac.

Zaangażowanie kilku firm we wspólną akcję przy okazji Veganuary pokazuje, że gramy do jednej bramki – wszystkim nam zależy by dać odetchnąć planecie i zwierzętom. Ostatnie lata to czas, w którym roślinne odżywianie przestało wymagać ekwilibrystyki. Przede wszystkim jednak roślinne produkty są w końcu smaczne. Roślinna paczka to dobry sposób dla wszystkich podejmujących styczniowe wyzwanie, by przekonać się, że nie musimy iść na kompromis wybierając roślinne alternatywy mięsa i nabiału - komentuje Maciej Otrębski z kampanii RoślinnieJemy.

Polacy chcą być wege

- Polscy konsumenci są otwarci na nowości, a nasi przedsiębiorcy, technolodzy żywności oraz kulinarni pasjonaci podjęli wyzwanie zbudowania czegoś nowego. Dzięki temu dziś Apollo Roślinny Qurczak, It's bean, Bezmięsny i Wege Siostry mogą bez kompleksów stawać szranki z najlepszymi globalnymi graczami - dodaje Piotr Grabowski, FoodTech.ac.