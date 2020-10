Roślinne odpowiedniki mięsa rozpychają się na półkach Żabki

fot. materiały prasowe

Bezmięsne przekąski do niedawna kupowali głównie mieszkańcy dużych miast, aktualnie równie chętnie sięgają po nie osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach. Dlatego Żabka systematycznie rozszerza asortyment produktów w 100% roślinnych. Właśnie do oferty sieci trafił wegger, czyli burger w 100% roślinny, którego nuggetsy powstały z soi bez GMO. To już kolejna – po hot dogu z parówką z białka grochu i białka ziemniaczanego oraz hot dogu z parówką serową – bezmięsna przekąska na ciepło, którą można kupić w sklepach sieci.

Produkt zapakowany jest w pudełko i owinięty w biały pergamin, w którym wkładany jest do podgrzania. Cały proces przygotowania produktu odbywa się w myśl zasady „od producenta do konsumenta”, co oznacza, że burger został zapakowany w zakładzie produkcyjnym i rozpakowany dopiero przez konsumenta finalnego, łącznie z sosem i wszystkimi dodatkami.

– Systematycznie rośnie liczba unikalnych konsumentów produktów takich, jak vege hot dog czy roślinne smoothie FOODINI. Co więcej, po FOODNI regularnie wraca już jedna trzecia naszych klientów. Dlatego reagujemy na te potrzeby i nieustannie rozwijamy ofertę produktów w 100% roślinnych. I tak, w marce własnej Szamamm, ilość dań gotowych bezmięsnych przyrasta szybciej niż mięsnych. Podobnie jest z kanapkami Tomcio Paluch. Mamy nadzieję, że nasza nowość, czyli wegger, również podbije podniebienia osób robiących zakupy w naszej sieci – mówi Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.

Weggery są dostępne w asortymencie Żabka Café od 28 października br. Można je kupić we wszystkich sklepach sieci w cenie 5,99 zł / szt.