Roślinne zamienniki mięsa od Nestlé na półkach sklepów Kaufland

Roślinne „mięso” mielone, burgery, klopsiki i fileciki marki Garden Gourmet od 24 listopada będą dostępne w sprzedaży detalicznej. W pierwszej kolejności produkty pojawią się w sklepach sieci Kaufland w całej Polsce.

W ramach marki Garden Gourmet Nestlé wprowadza sześć produktów na bazie roślin. Dostępne będą wegańskie zamienniki surowego mięsa mielonego oraz burgerów: Sensational Mince / Mielone oraz Sensational Burger. Nestlé wprowadza także cztery produkty stanowiące roślinną bazę do przygotowania dań: wegańskie burgery, wegetariańskie fileciki oraz klopsiki roślinne, a także klopsiki warzywne. Kaufland to pierwsza sieć, w której będzie można znaleźć produkty marki. Będą one dostępne także w sklepiku firmowym Nestlé w warszawskiej siedzibie firmy.