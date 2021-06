Roślinne zamienniki mięsa zrównały się cenowo z tradycyjnymi produktami

Skok cen żywności wpłynął na to, że do niedawna dużo droższe roślinne zamienniki mięsa zrównały się z tradycyjnymi produktami. Ponadto producenci obniżają ceny nawet o 20 proc. - pisze "Rzeczpospolita".

Trend widać szczególnie na rynku roślinnych alternatyw dla mięsa, które podbijają rynek od stosunkowo niedawna i zaczynały z wysokiego poziomu cen, co było efektem wielkiego zainteresowania i ograniczonej podaży. Moce produkcyjne jednak znacząco wzrosły, pojawiło się wiele nowych firm i w efekcie produkty są znacznie tańsze.

Jak podaje „The Washington Post", ok. 0,5 kg (funt) podstawowej wersji produktu Beyond Meat kosztuje już ok. 5,7 dol. Z kolei drożejąca wołowina to cena 4,1–6 dol. za funt. Zarówno ta firma, jak i konkurencyjna Impossible Foods w tym roku już dwukrotnie obniżyły ceny dostaw dla restauracji.

W Polsce ten trend także jest widoczny. – Porównajmy cenę „roślinnego mięsa" światowej marki Linda McCartney's z tradycyjnym mięsem mielonym, niezawierającym konserwantów. Jego 1 kg jesteśmy w stanie kupić za ok. 50 zł, co daje dokładnie taką samą cenę, za którą otrzymamy wspomniane roślinne „mięso mielone" – mówi Stan McGowan, współzałożyciel oraz dyrektor marketingu i sprzedaży Foods Brothers, importera i dystrybutora roślinnych marek na łamach "Rz"

