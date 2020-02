Rosną obroty w salonikach Kolportera

O blisko 8 proc. wzrosły w 2019 roku średnie obroty saloniku Kolportera, w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. W porównaniu z rokiem 2017 to już wzrost o ok. 17 procent.

Wzrost obrotów Kolporter zanotował w swojej sieci praktycznie we wszystkich grupach produktowych. Najbardziej znaczący – w artykułach tytoniowych (o ponad 11 proc. w 2019 r. w stosunku do 2018 r.) i prasie (o ponad 8 proc. rok do roku).

– Oczywiście cieszy nas, że kolejny rok z rzędu notujemy wzrost obrotów. Zwłaszcza że w znaczący sposób rośnie on w grupach asortymentowych, charakterystycznych dla naszych punktów. Wzrost obrotów ze sprzedaży prasy to z jednej strony efekt szerokiej oferty prasowej w salonikach, z drugiej – dość dynamicznego rozwoju tej oferty, pojawiania się nowych propozycji wydawniczych. Chodzi nie tylko o nowe czasopisma, ale także np. różnego rodzaju kolekcje, przygotowywane przez wydawców – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Kolporter zarządza siecią ok. 800 saloników prasowych. Spółka zatrudnia w całym kraju blisko tysiąc osób.