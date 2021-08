Rosną wymagania pracowników

Wymagania kandydatów są wyższe o ok. 10-20%, niż przed pandemią

Wiele z branż dotkniętych ograniczeniami zatrudniało pracowników z Europy Wschodniej, którzy na początku pandemii wyjechali do swoich rodzinnych krajów

Wydarzenia na świecie, których jesteśmy czynnym uczestnikiem od blisko półtora roku, wpłynęły mocno na sytuację rynku pracy. Duża część pracodawców musiała zawiesić swoje działalności lub po prostu je zamknąć, co spowodowało ogromne straty finansowe. Są jednak branże, które wyszły z kryzysu obronną ręką. Na rynku pracy zarysował się więc widoczny podział, który ma odzwierciedlenie np. w oczekiwaniach finansowych pracowników. O obecnej sytuacji opowiada Anna Kurczewska-Formela, Dyrektor ds. rekrutacji w LeasingTeam Professional.

Trudna sytuacja finansowa firm oznacza problemy dla pracowników

Najmocniej z powodu pandemii ucierpiały branże, dla których obostrzenia oznaczały znaczne ograniczenie działalności. Mowa tu o firmach m.in. z obszarów: gastronomii, turystyki, show biznesu, kultury i sztuki, usług beauty, ochrony, sprzątania, handlu (galerie handlowe) czy działalności sportowej.

Na ich sytuację finansową wpływ miał również spadek popytu na usługi, opóźnienia w płatnościach klientów, czy problemy z przekroczeniem granicy przez dotychczasowych pracowników ze Wschodu. Wiele z branż dotkniętych ograniczeniami zatrudniało pracowników z Europy Wschodniej, którzy na początku pandemii wyjechali do swoich rodzinnych krajów. Dziś powoli obserwujemy ich powrót, ale wciąż nie jest to sytuacja bliska tej sprzed 2020 r. W okresie lockdownu pracodawcy częściej zatrudniali pracowników rodzimych, którzy notabene musieli się szybko przekwalifikować – i tak osoby pracujące w gastronomi zasiliły np. szeregi firm produkcyjnych, transportowych czy magazynów. Osoby te w obawie przed nadejściem kolejnej fali, wolą pozostać w stabilnym miejscu zatrudnienia, niż powrócić do branż odpowiednich do ich dotychczasowego doświadczenia, które jednak nadal pozostają niestabilne.

- Mimo trudnej sytuacji przedsiębiorstw z ww. obszarów działalności, wraz ze wzrostem popytu na do tej pory niedostępne lub ograniczone usługi czy towary, jako firma rekrutacyjna obserwujemy tam wzrost zapotrzebowania na pracowników – wyjaśnia Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam Professional – dziś mocno poszukiwani są właśnie kucharze, kelnerzy, pracownicy salonów urody, fryzjerzy lub pracownicy obsługi klientów.