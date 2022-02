Rosnące ceny energii hamują rozwój firm

Choć polska gospodarka w ostatnim czasie rozwija się w relatywnie szybkim tempie, to rozwój ten mógłby być jeszcze bardziej dynamiczny, gdyby nie różnego rodzaju bariery, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstwom. Jak wynika z najnowszej edycji raportu Grant Thornton, obecnie największe bariery w rozwoju są dwie – wysokie koszty energii elektrycznej oraz wysokie koszty związane z pracą. Po 65 proc. badanych przez nas średnich i dużych firm twierdzi, że są to dla nich „silne” bądź „bardzo silne” bariery w rozwoju.

Koszty pracy wciąż największą barierą

Wysokie koszty pracy już trzeci rok z rzędu „wygrywają” w naszym rankingu barier. Przed rokiem na barierę tę wskazywało 75 proc. badanych firm, a przed dwoma laty – 68 proc. Odczuwalna dokuczliwość tej bariery nico więc spadła w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal jest relatywnie wysoka na tle innych badanych barier.



Wysokie ceny energii natomiast dopiero w tym roku dołączyły do największych barier. Przed rokiem odsetek firm wskazujących ten czynnik wynosił 55 proc., co dawało mu dopiero piąte miejsce w naszym zestawieniu.



- Co ciekawe, w najnowszej edycji badania 60 proc. badanych przedsiębiorców jako „silną” bądź „bardzo silną” barierę wskazuje biurokrację. Jest to czwarta najsilniejsza bariera w zestawieniu. Warto jednak zauważyć, że badanie było przeprowadzane pod koniec 2021 roku, a więc w przede dniu wejścia w życie Polskiego Ładu. Biorąc pod uwagę zamieszanie, jakie pojawiły się z tego powodu od początku roku, wydaje się, że obecnie odsetek firm wskazujących tę barierę, byłby jeszcze wyższy - uważa Jolanta Jackowiak, Partner, Grant Thornton.