Rosnące raty kredytów a zakupy spożywcze. Rezygnujemy z napojów słodzonych i mięsa

Zespół aplikacji Moja Gazetka zrealizował badanie dotyczące zachowań zakupowych konsumentów w kontekście stale rosnącej inflacji oraz podwyżek rat kredytów hipotecznych.

- Inflacja i stopy procentowe rosną w błyskawicznym tempie, co odbija się coraz mocniej na portfelach Polek i Polaków. Zapytaliśmy użytkowników naszej aplikacji o to, jak wzrost rat ich kredytów wpływa na ich codzienne życie i wydatki - wyjaśniają autorzy badania.

Jak kredyt hipoteczny wpływa na codzienne wydatki Polaków?

29,5% respondentów przyznało, że spłaca obecnie kredyt hipoteczny. 88,5% tej grupy potwierdziło, że wzrost wysokości raty kredytu ma wpływ na ich codzienne wydatki. Nie trzeba dodawać, że nie jest to wpływ pozytywny.

Respondenci intensywnie szukają oszczędności. Każdy z wymienionych w ankiecie sposobów na ograniczenie wydatków wskazało przynajmniej ok. 50% badanych:

● 47,8% ankietowanych planuje zakupy dokładniej niż dawniej

● 50% kupuje tańsze produkty niż dawniej

● 67,4% odmawia sobie zakupu niektórych produktów

● 69,6% dłużej zastanawia się, czy naprawdę potrzebuje produktów, które chce kupić

Jakich produktów kupujemy mniej?

Ponad 67% respondentów odmawia sobie zakupu niektórych rzeczy.

Najwięcej osób przyznało, że z powodu rosnących rat kredytu rezygnują z zakupu napojów słodzonych — potwierdziło to 58,7%. 41,3% ogranicza zakup mięsa, a 34,8% kupuje mniej cukru i masła. 19,6% badanych utrzymuje, że nie ogranicza zakupu żadnego z wymienionych produktów.

Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

W ankiecie poproszono badanych także o napisanie, z jakich zakupów musieli zrezygnować. Najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były:

● piwo

● masło

● napoje

● ubrania

● kosmetyki

● RTV i AGD

● mięso i ryby

● dania gotowe

● produkty roślinne

● jedzenie na mieście

Czy coś jeszcze się zmieniło z powodu wzrostu raty kredytu?

Wzrost rat kredytów ma wpływ nie tylko na to, co wkładamy do koszyka w supermarkecie. Dla wielu osób większe wydatki wiążą się ze zmianami stylu życia i szukaniem oszczędności nie tylko na liście zakupów. Respondenci m.in. zmieniają pracę, rezygnują z rozrywek, przesiadają się na rower i pilnują zużycia prądu.

Wynika badania ujawniają, że konsumenci coraz częściej szukają okazji, by zaoszczędzić na codziennych zakupach. Deklarują, że planują zakupy dokładniej niż dawniej i bardziej zależy im na promocjach.

Można również zauważyć, że ankietowani rezygnują z produktów, które nie są niezbędne, jednak w większości nie są też produktami luksusowymi.

Łatwo wywnioskować, że standard życia Polek i Polaków spłacających kredyty hipoteczne obniżył się.

Ankieta została przeprowadzona na grupie 176 użytkowników aplikacji Moja Gazetka w dniach 29.7-23.9.2022.