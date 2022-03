Sytuacja zawodowa 69% badanych jest lepsza niż 2 lata temu lub podobna.

Tylko co piąty obawia się o pracę bardziej, niż na początku pandemii.

Ponad połowa badanych dostrzega rosnącą liczbę ofert pracy w Polsce.

Rośnie asertywność rekrutacyjna kandydatów wobec pracodawców.

61% wchodzących do nowej pracy w pandemii czuło się do niej dobrze wdrożone.

Mniej osób dotkniętych zawodowo przez pandemię

Na gorszą sytuację zawodową, niż przed dwoma laty wskazuje 31% respondentów Pracuj.pl. Dla porównania rok wcześniej była to aż połowa badanych. Zaobserwować natomiast można wzrost udziału osób, które radzą sobie w pracy lepiej – w marcu 2022 roku deklarowało to 28% respondentów, czyli aż dwukrotnie więcej niż w lutym 2021 roku.

Po roku pandemii widoczna była znaczna przewaga respondentów, których sytuacja zawodowa pogorszyła się w konsekwencji COVID-19 nad tymi, którzy mogli liczyć na lepsze warunki. W najnowszym badaniu odsetek obu grup wśród badanych okazał się być do siebie zbliżony. O ile więc gospodarcze skutki pandemii odbiły się na części pracowników w postaci np. większego stresu, pogorszenia warunków zatrudnienia czy utraty pracy, o tyle po dwóch latach nowej normalności ich skala wyraźnie złagodniała.

Trwałe zmiany i rosnąca liczba ofert zatrudnienia

W przekazach na temat rynku pracy w Polsce od początku 2021 roku coraz częściej spotkać można się z informacjami na temat rosnącej aktywności pracodawców, wynikającej z niedostatecznej liczby kandydatów. Liczbę tę potwierdzają wyniki zaobserwowane na Pracuj.pl. W 2021 roku pracodawcy zamieścili aż 974 294 oferty pracy, co było zdecydowanie najwyższym wynikiem w historii serwisu. Bardzo dużą aktywność rekrutacyjną firm zaobserwować można było także w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku.

Ponad połowa badanych Pracuj.pl zgadza się z opinią, że na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert zatrudnienia. Jednocześnie jednak odpowiedzi wskazują, że tzw. rynek pracownika panuje według respondentów tylko w części branż. 38% pracowników i kandydatów uważa, że w ich specjalizacji pojawia się coraz więcej ofert zatrudnienia, a przeciwną opinię wyraża tylko nieco mniej, bo 36% respondentów. Jak podkreśla Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj, rozmawiając o dużym zapotrzebowaniu na kadry czy coraz odważniejszych oczekiwaniach kandydatów wobec pracodawców, można spostrzec ogromną różnicę w stosunku do pierwszych miesięcy pandemii.



- Porównywanie tych dwóch perspektyw jest ważne, bo z jednej strony pozwala jeszcze bardziej docenić obecną sytuację na rynku pracy, a z drugiej wyciągać odpowiednie wnioski. Kandydaci i pracownicy coraz bardziej optymistycznie odnoszą się do swoich perspektyw zawodowych, odważniej negocjują oczekiwane warunki, na co wpłynęła także rosnąca inflacja w Polsce i zmiany obciążeń podatkowych. Choć nie każdy z kandydatów odczuwa bezpośrednio wzrost liczby ofert pracy, są świadomi ogólnej pozytywnej koniunktury, związanej z zapotrzebowaniem na pracowników - komentuje Agnieszka Bieniak.



Mimo, że obserwowany od kilkunastu miesięcy wzrost aktywności rekrutacyjnej pracodawców nie jest osobiście odczuwany przez część kandydatów, ich zdecydowana większość zgadza się z tym, że pandemia na trwałe zmienia sposoby wykonywania pracy. Taką opinię wyraża 73,5% respondentów Pracuj.pl, co stanowi bardzo podobny wynik do zaobserwowanego po roku wpływu COVID-19 na rynek. Obok pracy zdalnej i hybrydowej do naszego życia jako trwałe elementy zawodowego krajobrazu dołączyły m.in. rekrutacja zdalna, nowe sposoby wykonywania obowiązków czy inne oczekiwania kierowane w stosunku do pracodawców.