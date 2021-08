Rośnie fabryka rowerów marek własnych Decathlon

Regularna produkcja rozpocznie się na początku 2022 roku. Początkowo będą w niej produkowane rowery dla dzieci i MTB, a w kolejnych miesiącach dołączą kolejne modele, tak aby w przyszłości objąć produkcją praktycznie całą ofertę rowerów marek własnych Decathlonu.

– Fabryka odegra ważną rolę w zaspokajaniu naszych potrzeb w Europie, zwiększając również zdolność reagowania na sytuację na rynku – mówi Marcin Jaworski z działu produkcji w Decathlonie. – Fabryka w Brześciu docelowo będzie zaopatrywała wszystkie kraje ościenne. Analizujemy również możliwość dostarczania rowerów do krajów spoza Unii Europejskiej, w tym na Ukrainę i do Rosji – dodaje Jaworski. W fabryce zatrudnienie znajdzie początkowo około 250 osób, a po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych – około 600. – Od 1 czerwca w tymczasowym miejscu w Toruniu ruszyła testowa produkcja jednego modelu, która ma na celu sprawdzenie łańcucha dostaw i przetestowanie wszystkich procesów, a już na początku lipca pierwszy klient będzie miał szansę kupić rower „MADE IN POLAND” – uzupełnia Jaworski.

– Budowa idzie zgodnie z harmonogramem oraz ustaleniami – mówi Andrzej Przesmycki, CEO Project Management, firmy odpowiadającej za zarządzanie oraz nadzór techniczny nad budową fabryki dla RTE, która będzie zaopatrywała Decathlon. – Zakończyliśmy już większość prac nad magazynem wysokiego składowania o wysokości ponad 30 m, teraz skupiamy się na części biurowej i produkcyjnej. Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się Early Access, czyli udostępnienie RTE powierzchni magazynowej w celu montażu regałów – dodaje Przesmycki.

Inwestycja RTE Poland o powierzchni użytkowej ponad 25 tys. m2 powstaje w Brześciu Kujawskim na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Budowa fabryki ma się zakończyć już pod koniec roku, tak aby regularna produkcja rozpoczęła się w I kwartale 2022 roku. Firma informuje, że do tej pory w budowę polskiej fabryki zainwestowano 20 milionów euro. Obecnie zakład jest zaprojektowany na produkcję 500 000 rowerów rocznie. W drugiej fazie, dzięki kolejnej inwestycji w wysokości 8-10 milionów euro, zdolności produkcyjne mają zostać podwojone do 1 miliona sztuk rocznie. W tym etapie produkcja zostanie rozszerzona o kolejne komponenty rowerowe, które wcześniej były dostarczane przez dostawców zewnętrznych. Docelowo spółka planuje zatrudnić ponad 500 osób.

Za wielobranżowy projekt, zarządzanie oraz nadzór techniczny nad budową fabryki odpowiada warszawska spółka Project Management. Konstrukcja dachu jest już ukończona w 95%. Równolegle trwa montaż poszycia dachowego. Wszystkie obecnie zaplanowane regały w magazynie wysokiego składowania zostały już zamontowane.

Fabryka będzie wykorzystywała wiele rozwiązań z obszaru Industry 4.0, m. in. systemy zarządzające produkcją, a także samojezdne i w pełni zautomatyzowane wózki magazynowe. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol Budownictwo.