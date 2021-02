Rośnie sprzedaż win za 30 zł

fot. Kondrat Wina Wybrane

Firma Kondrat Wina Wybrane zanotowała w 2020 roku wzrost sprzedaży o 37%. Konsumenci najchętniej wybierali wina za ok 30 zł.

- Sprzedaż w naszej sieci po raz pierwszy opierała się głównie na klientach detalicznych. W detalu zanotowaliśmy wzrost na poziomie 49%. Pozostałe gałęzie tj. HoReCa i B2B odnotowały spadki. Aktualny udział win do 30 zł w sprzedaży ogółem to 67% i jest to o 4% więcej niż w 2019 roku. Wina w cenie powyżej 50 zł zanotowały spadek udziału o 2%. Wahania na rynku walutowym w pierwszej połowie ubiegłego roku wpłynęły na obniżenie marży, co w konsekwencji zmniejszyło dochód ze sprzedaży ogółem – podsumowuje Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane.

Według raportu Kondrat Wina Wybrane udział w sprzedaży win czerwonych pod względem wartościowym, w 2020 roku wyniósł 57%, win białych 40%, a win różowych 3%. Podobnie wygląda udział ilościowy. Wina wytrawne zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym mają największy udział w sprzedaży (87%), wina półwytrawne 6%, półsłodkie 5% a słodkie 2%.

Największą popularnością wśród win czerwonych cieszą się jednoodmianowe: primitivo, tempranillo, cabernet sauvignon, malbec i syrah. Wśród win białych to: sauvignon blanc, macabeo, pinot grigio, viognier i chardonnay.

Wino największym zainteresowaniem cieszy się w województwie mazowieckim. Wysoko plasują się również dolnośląskie, pomorskie i małopolskie. Klienci specjalistycznych sklepów winiarskich mieszkają głównie w dużych miastach. Oprócz Warszawy jest to przede wszystkim Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Katowice i Poznań.

Ważną pozycją w ofercie Kondrat Wina Wybrane stanowią też wina musujące. W ubiegłym roku ich udział ilościowy i wartościowy wynosił tyle samo co w 2019 roku tj. 7%. Prym wiodą cava oraz prosecco.

Od wielu lat wina hiszpańskie, włoskie i francuskie cieszą się największą popularnością wśród klientów Kondrat Wina Wybrane. W ubiegłym roku wina włoskie wyprzedziły pod względem sprzedaży wina hiszpańskie, które przez wiele lat były na pierwszym miejscu wśród najchętniej kupowanych tytułów. Udział win włoskich w sprzedaży zarówno pod kątem sprzedanych butelek jak i wartości w 2020 roku wynosił 30%.

Coraz bardziej lubimy też wina w wygodnych opakowaniach typu Bag-in-Box o pojemności od 3 do 5 l.