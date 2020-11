Rośnie udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych

- Zwiększył się udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych rolników, podobnie jak przed rokiem, zmniejszył się – przewiduje Dorota Pasińska z IERiGŻ w raporcie Rynek drobiu.

Lubimy jeść mięso drobiowe. Ocenia się, że w 2020 roku spożycie drobiu w gospodarstwach domowych po raz kolejny zwiększy się, ale tym razem będzie to głównie rezultatem ograniczeń w funkcjonowaniu HoReCa związanych z COVID-19. Pandemia nie ustępuje, wręcz przeciwnie, co przyczynia się do spowolnienia w eksporcie i osłabia suma summarum popyt wewnętrzny, a to prawdopodobnie ostatecznie będzie skutkować obniżeniem cen skupu kurcząt rzeźnych jeszcze w tym roku i pogorszeniem opłacalności ich chowu w porównaniu z poprzednim rokiem. Nieznacznie lepiej może być dopiero w pierwszej połowie 2021 r. – przewiduje Dorota Pasińska z IERiGŻ w raporcie Rynek drobiu.

W latach 2017-2018 spożycie drobiu obniżało się, zaś w 2019 roku wzrosło o 0,5 kg w porównaniu z 2018 rokiem. Czynnikiem wspierającym zwiększenie spożycia drobiu było jego potanienie względem wieprzowiny. Ocenia się, że w 2020 roku spożycie drobiu w Polsce zwiększy się o 3,6% do 28,5 kg na mieszkańca. Polska należy do krajów o najwyższym spożyciu drobiu w UE. W 2019 roku w gospodarstwach domowych całkowite spożycie mięsa drobiowego ukształtowało się na podobnym poziomie jak przed rokiem.

Przeczytaj także: Zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania już w rękach Cedrobu

Nieznacznie zwiększyła się konsumpcja mięsa kurcząt (o 0,8%), a obniżyła się drobiu pozostałego (o 4,5%), natomiast konsumpcja wędlin drobiowych wzrosła o 5,3%. Największy udział w strukturze spożycia mięsa miało mięso drobiowe. Zwiększył się udział wędlin drobiowych w spożyciu przetworów mięsnych. Udział samozaopatrzenia w spożyciu mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych rolników, podobnie jak przed rokiem, zmniejszył się. W raporcie IERiGŻ ocenia się, że w 2020 roku spożycie drobiu w gospodarstwach domowych zwiększy się, a będzie to rezultatem ograniczeń w funkcjonowaniu HoReCa związanych z pandemią COVID-19.

Więcej na Farmer.pl