Rośnie zadłużenie rolników. To zły sygnał dla branży

O 1,3% spadła liczba dłużników z branży rolniczej wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Zmiana ta dotyczy sytuacji z końca września br. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

W tym samym czasie o 3,6% wzrosło łączne zadłużenie tej grupy. Natomiast średni dług podskoczył o 5%, czyli wyniósł blisko 68,5 tys. zł. Statystyczny rolnik zalegał ze spłatą zobowiązań blisko 2,5 roku, tj. prawie 4 miesiące dłużej niż rok wcześniej.

Z kolei w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji kredytowych BIK liczba zadłużonych rolników wzrosła o niespełna 0,5%, porównując dane z końca sierpnia br. z analogicznym okresem 2020 roku. Zmalała za to kwota zadłużenia całej grupy – o 1,5%. Średni dług zmniejszył się o około 2%, do prawie 318 tys. zł.

Problemy finansowe rolników pogłębiają się

– Część zadłużonych rolników spłaciła dług i zniknęła z rejestru, ale problemy finansowe pozostałych pogłębiły się. Z informacji, jakich dostarczają przedstawiciele branży rolno-spożywczej wynika, że największym problemem tego sektora jest wzrost kosztów produkcji, a także wydatków ogółem, takich jak rosnące ceny energii, paliw czy opakowań. W najbliższym czasie problem będzie się nasilał głównie z uwagi na wzrost cen gazu, który jest jednym z najważniejszych surowców potrzebnych chociażby do produkcji nawozów sztucznych – komentuje Katarzyna Maciaszczyk-Sobolewska, kierownik Biura Prasowego i Analiz Rynkowych z KRD.

Natomiast Adrian Parol, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, zwraca uwagę na wzrost zadłużenia rolników w br. Widać, że mimo otwarcia gospodarki, nie doszło do poprawy sytuacji tej grupy. To niepokojący sygnał świadczący o stopniowym pogarszaniu się kondycji całego sektora. Ekspert podkreśla, że w tym roku ceny nawozów wzrosły o 200%, chemii rolniczej (np. środki grzybobójcze) – o 40%, a skupu – o 20%. Do tego dochodzi coraz droższe paliwo, którego średniej wielkości gospodarstwo zużywa w produkcji ok. 15 tysięcy litrów rocznie.

– Powyższe dane KRD mogą wskazywać na to, że rolnicy przeżywający trudności finansowe zaciągali dalsze zobowiązania, z obsługą których sobie nie poradzili. Jest to dość niepokojący sygnał dla całego rynku, a w szczególności dla wierzycieli, którzy w przyszłości będą musieli się liczyć z wieloletnim dochodzeniem swoich należności – analizuje Łukasz Goszczyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Rośnie średnia kwota zadłużenia