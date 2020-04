Rossmann kolejnym otwartym sklepem w Galerii Chełm

Do najemców Galerii Chełm dołączył Rossmann. Od teraz klienci centrum mogą zrobić niezbędne zakupy nie tylko w sklepach Lidl, Dealz, Hebe.





Chełmianie w sklepie Rossmann mierzącym ponad 400 mkw. znajdą nie tylko artykuły do codziennej higieny i pielęgnacji, ale także produkty do makijażu oraz perfumy. W drogerii dostępny jest również asortyment dla dzieci, artykuły spożywcze oraz elementy dekoracyjne do domu.

– Cieszymy się, że chełmianie mają do dyspozycji w naszej Galerii drugą doskonale zaopatrzoną drogerię, w której poza ofertą kosmetyczną znajdą też produkty spożywcze, asortyment dla dzieci, karmę dla zwierząt czy tak trudno dziś dostępne elementy wyposażenia do swoich domów – mówi Marcin Markowski, rzecznik prasowy Galerii Chełm.