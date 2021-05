Rossmann organizuje punkt szczepień pracowników

Rossmann się szczepi; fot. materiały prasowe Rossmann

Rossmann przygotowuje się do szczepień w firmie. W przesłanej do pracowników ankiecie wielu z nich zgłosiło chęć do zaszczepienia się w zakładzie pracy.

Rossmann podkreśla, że pracownicy do tematu szczepień przeciwko Covid-19 podeszli bardzo odpowiedzialnie. Część z nich już jest zaszczepiona, a dołączają do nich kolejne osoby. Doceniając taką postawę, firma postanowiła przyznać jeden dzień wolny każdemu, kto jest już po szczepionce.

Ponadto już wkrótce, gdy firma otrzyma wiążące wytyczne od ministerstwa, uruchomione zostaną firmowe punkty szczepień. W specjalnej ankiecie wielu pracowników potwierdziło, że chciałoby skorzystać z możliwości szczepienia w swoim miejscu pracy.

Rossmann prowadzi obecnie ok. 15000 sklepów. Firma zatrudnia ok. 19 tys. pracowników.

Obroty netto ze sprzedaży sieci Rossmann w Polsce wyniosły w 2020 roku 8 794 270 285,55 zł. Zysk netto to 827 475 762,01 zł. W ubiegłym roku sieć otworzyła 92 sklepy, w tym chce uruchomić 100.