Rossmann otwiera się w CH Auchan Poczesna

Od 9 grudnia klienci mogą robić przedświąteczne zakupy w salonie, który zajął lokal o powierzchni blisko 380 mkw.

Za komercjalizację Centrum Handlowego Auchan Poczesna odpowiada zespół Nhood Polska.

W drogerii Rossmann, która zajęła lokal o powierzchni 378 mkw., klienci mogą znaleźć artykuły z wielu kategorii, m.in. produkty do pielęgnacji ciała, włosów i twarzy, kosmetyki kolorowe, artykuły higieniczne, produkty zapewniające ochronę przeciwwirusową, produkty do prania i utrzymania czystości w domu. W ofercie znajduje się również bogaty wybór artykułów dla dzieci w różnym wieku oraz żywność. Obecnie w sezonie przedświątecznym w drogerii Rossmann klienci znajdą również bogaty asortyment zestawów upominkowych i artykułów do dekoracji domu.

Rossmann liczy na przedświąteczną gorączkę zakupów

– Zależy nam na tym, by oferta dostępna w Centrum Handlowym Auchan Poczesna była jak najbardziej zróżnicowana i szeroka, tak aby klienci podczas jednej wizyty mogli zrobić kompleksowe zakupy dla rodziny i domu. Dlatego cieszę się, że marka Rossmann zdecydowała się otworzyć swoją drogerię w naszym obiekcie. Jestem przekonana, że w sezonie przedświątecznym drogeria będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów, którzy poszukują upominków dla najbliższych – mówi Aleksandra Złotek, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Poczesna.

Rossmann jest kluczową marką na rynku drogeryjnego w Polsce, a zakupy w drogeriach należących do sieci robi ponad 800 tys. Polaków rocznie. W całej Polsce działa ponad 1,5 tys. sklepów sieci, a spółka zatrudnia 17,1 tys. pracowników. Oferuje swoim klientom 21 tys. produktów i wprowadza 7 tys. nowości rocznie.

Centrum Handlowe Auchan Poczesna działa na śląskim rynku obiektów handlowych od dwóch dekad i zgromadziło szeroką grupę lojalnych klientów doceniających szeroką ofertę obiektu, którą tworzy ponad 60 sklepów i punktów usługowych.