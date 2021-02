Rossmann otworzył 1500. drogerię. Sieć zainwestowała dotychczas 1,16 mld zł

fot. materiały prasowe

13 lutego otwarto 1500. drogerię Rossmann w Polsce. Pierwszy sklep z tym szyldem zadebiutował 28 lat temu w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. 1500. placówka również ma łódzki adres: Piotrkowska 157.

– Czasami słyszę, że Rossmann jest już na każdym rogu. Pobrzmiewa w tym pewne niedowierzanie, ciekawość: jak wy to robicie? Okres pandemii wykorzystaliśmy na rozwój: udało się nam zrealizować plan otwarć i przyspieszyć inwestycje w oczekiwane przez klientów jeszcze bardziej bezpieczne formy zakupów jak kasy samoobsługowe czy funkcja Rossmann GO – mówi prezes Rossmann SDP Marek Maruszak.

I podkreśla: „Jednak najbardziej jestem dumny z tego, że mimo pandemii udało się nam utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia i wynagrodzeń”.

W nowej drogerii, vis a vis jednego z symboli Łodzi tzw. Stajni Jednorożców, klienci mają do wyboru 12 tys. Do dyspozycji są kasy samoobsługowe, posiadacze aplikacji mogą tez skorzystać z Rossmann GO, czyli samodzielnego skanowania produktów za pomocą własnego telefonu i płacenia online (podpiętą do telefonu kartą, blikiem czy przelewem).

Rossmann w liczbach:

*) sklepy: 1500

*) liczba pracowników: 18,7 tys.

*) obroty: 10,4 mld zł

*) inwestycje od 1993 r.: 2,52 mld zł

Rossmann w liczbach w Łódzkiem:

*) sklepy: 109 (49 w Łodzi)

*) liczba pracowników: 3,3 tys. (centrala – 1,2 tys., sklepy – 1,1 tys., magazyn – 1 tys.)

*) inwestycje od 1993 r.: 1,16 mld zł