Rossmann, Pepco i Dealz najemcami Genesis Property. Szykują parki handlowe w 8 miastach

“Polski sektor mniejszych nieruchomości handlowych ewoluuje. Obecnie nieruchomości handlowe powstają w coraz mniejszych miastach, co wiąże się z odpowiednim dostosowaniem formatu oraz zestawu najemców. W mniejszych miastach, w małych obiektów handlowych nierzadko rolę anchorów generujących ruch pełnią restauracje uznanych sieciowych marek lub obiekty powstają w pobliżu wolnostojących handlowych pawilonów, jeżeli nie są one częścią inwestycji, czy też tuż obok stacji benzynowych. Obiekty takie dostarczają oferty, która do tej pory była dostępna jedynie w większych ośrodkach miejskich, co wymagało od mieszkańców poświęcenia dodatkowego czasu i pieniędzy na dokonanie niezbędnych zakupów” - mówi Juliusz Wawrzyniak, prezes firmy Genesis Property. “W przypadku dużych ośrodków miejskich widzimy konieczność dogęszczenia sieci obiektów handlowych w określonych lokalizacjach. Na wielu podmiejskich obszarach brakuje nowoczesnego handlu, co zmusza mieszkańców do czasochłonnych podróży. Również w tym wypadku kluczem jest dopasowanie formatu oraz odpowiedniego zestawu najemców, co przygotowywane jest w oparciu o uważną analizę oferty handlowej dostępnej na danym obszarze” - podkreśla Juliusz Wawrzyniak.

Ekspansja inwestycyjna: sprzedaż i nabycie projektów parków handlowych w Polsce

Firma aktywnie poszukuje możliwości inwestycyjnych na wielu polskich lokalnych rynkach. W ostatnich tygodniach spółka sprzedała projekt parku handlowego w Gostyniu o powierzchni 9 000 mkw. (nabywcą jest Napollo Retail Development), czy też kupiła od Gallop Properties projekt parku handlowego w Rogoźnie o powierzchni wynajmowalnej 1 800 mkw.

“Polski rynek handlowy przechodzi strukturalne zmiany. Tempo tych zmian znacząco przyspieszyło po pandemii, w trakcie której mniejsze obiekty handlowe o przyjaznej architekturze udowodniły konsumentom swoją przydatność. Obecna ewolucja jest kontynuacją zmian zapoczątkowanych przez wzrost popularności mniejszych obiektów handlowych. Również rynki największych polskich miast, które w niektórych przypadkach są wręcz przesycone wielkopowierzchniowymi galeriami handlowymi, przyjmują kolejne handlowe koncepty o ile mają one do zaoferowania konkretną wartość dodaną i stanowią na przykład część miastotwórczych inwestycji mixed-use” - podkreśla Juliusz Wawrzyniak.

Według danych Cushman & Wakefield 70% wolumenu powierzchni handlowych oddanych do użytku w 2022 roku powstało w formie parków handlowych (w 2022 roku oddano do użytku w sumie 400 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej).