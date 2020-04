Rossmann szuka studentów na płatne praktyki

Firma Rossmann przygotowała dla praktykantów 36 miejsc w ramach akcji „Praktykuj w Łodzi”. Oferta skierowana jest do studentów i absolwentów łódzkich uczelni na czas wakacji. Stażyści za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie, a najlepsi zostaną w Rossmannie na stałe.

Chętni mogą aplikować poprzez stronę: www.praktyki.lodz.pl/employer/offer_profile/209. Rossmann przygotował łącznie 36 ofert staży w centrali firmy w Łodzi. Aplikujący mogą się zgłaszać do: Działu Personalnego, Logistyki BHP, Rewizji, Administracji, Kadr i Płac czy Ekspansji.

Jest też stworzona specjalna propozycja dla programistów i informatyków, którzy mogą się zgłosić do Centrum Informatycznego Rossmann. Wszystkie staże potrwają 3 miesiące, rozpoczną się w lipcu, a zakończą we wrześniu. Za każdy miesiąc stażu w pełnym wymiarze czasu pracy praktykant dostanie wynagrodzenie w wysokości 2.600 zł brutto. Aplikować można do 14 maja br. Lista laureatów zostanie ogłoszona 26 czerwca na specjalnej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Łodzi.