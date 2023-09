Rosyjski dyskonter nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Fiasko Mere na Zachodzie

Ubiegłoroczne próby zaistnienia Mere w Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Austrii i Niemczech spełzły na niczym: sieć oficjalnie zamknęła tam wszystkie swoje sklepy ze względu na problemy z zaopatrzeniem spowodowane wojną na Ukrainie i wynikającymi z niej sankcjami.

Nie oznacza to jednak, że Mere całkowicie rezygnuje z Europy: w Serbii sieć rozrosła się z 13 sklepów w zeszłym roku do 30 lokalizacji obecnie. Według "Lebensmittel Zeitung" sprzedaż mogła tam wzrosnąć do 48 mln euro, czyli 2,4 mln euro na placówkę. Sieć jednak notuje tam stratę na poziomie 360 ​​tys. euro. Na Litwie, gdzie inflacja jest na rekordowym poziomie, Mere ma około 20 sklepów, a ubiegłoroczne obroty wyniosły prawie 50 mln euro. Mere ma w tym kraju ofertę o 30% tańszą od konkurentów.

Mere widzi swoje szanse w Europie Wschodniej

Jak podaje retaildetail.eu, dyskonter widzi szanse na rozwój w Europie Wschodniej, ponieważ tamtejszy rynek detaliczny jest bardziej rozdrobniony, a podaż płynniejsza. Sklepy byłyby zaopatrywane lokalnie. Tymczasem na rosyjskim rynku krajowym sprzedaż Mere wzrosła o 40%, do około 5 mld euro.