Rosyjskie Mere podwyższa kapitał, a w sklepie zatrważająca ilość nieprawidłowości

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w połowie stycznia prowadził czynności kontrolne w sklepie Mere w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 117, należącym do spółki Torgservis PL.

Celem działań kontrolnych było zapewnienie osobom pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym usunięcie nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tych osób oraz weryfikacja przestrzegania przepisów z zakresu legalności zatrudnienia.

Inspektor pracy stwierdził nieprawidłowości polegające na niepotwierdzeniu na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. Na polecenie inspektora pracy w trakcie czynności kontrolnych pracodawca zawarł umowę o pracę na piśmie z w/w pracownikiem i doręczył ją pracownikowi.

Inspektor pracy stwierdził także szereg nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu skierował do innych prac pracownika zatrudnionego przy pracach transportowych pracującego w strefie niebezpiecznej, gdzie istnieje możliwość spadania przedmiotów z wysokości, do czasu wyposażenia go w środki ochrony indywidualnej głowy.

Ponadto inspektor pracy stwierdził:

· Pracę wykonywaną przez 7 pracowników, którzy nie otrzymali odzieży roboczej ani obuwia roboczego, pracownicy pracowali w odzieży własnej;

· W pomieszczeniach pracy zlokalizowanych na hali sprzedażowej oraz hali magazynowej, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, temperatura wynosiła 5°C.

· W pomieszczeniu magazynowym znajdował się otwór technologiczny w posadzce umożliwiający transport towaru rozładowanego na halę sprzedażową. Otwór nie był zabezpieczony w żaden sposób przed możliwością upadku z wysokości na kondygnację niższą, przy różnicy poziomów około 3m.;

· W ciągu komunikacyjnym prowadzącym na rampę rozładowczą znajdował się otwór technologiczny studzienki. Otwór został zabezpieczony poprzez położenie na niego kilku płyt OSB z łamiącą się strukturą;

· Pomieszczenie kuchni/jadalni zostało całkowicie zastawione m.in. pustymi kartonami służąc za pomieszczenie do składowania, uniemożliwiając korzystanie z pierwotnej funkcji pomieszczenia;

· Drogi prowadzące do pomieszczeń magazynowych, strefy przyjęcia towaru były zastawione elementami utrudniającymi swobodne przejście;

· Dla mieszanin chemicznych o nazwach towarowych: Domestos, Diso, EKOJavel pracodawca nie zapewnił kart charakterystyki;