Rosyjskie Mere zmuszone do odwrotu

Puste półki w Mere

Wiosną 2021 r. Mere, rosyjska sieć dyskontowa działająca we własnym kraju pod nazwą Svetofor, ogłosiła wielkie plany podboju rynku europejskiego: sieć chciała otworzyć setki sklepów, które wyróżniałyby się ultraniskimi cenami. Firma zabezpieczyła kilka lokalizacji w Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Tylko kilka z nich faktycznie się otworzyło. Teraz wydaje się, że kurtyna wreszcie opadła: w Wielkiej Brytanii Mere zamyka swój jedyny sklep w Preston. Planowane kolejne otwarcia są odwoływane. Detalista poinformował o tym już swoich dostawców i pracowników, pisze The Guardian.

Początkową ambicją firmy było otwarcie tam nawet 300 sklepów. Ale start był szczególnie trudny: dyskont miał największe trudności ze znalezieniem dostawców, nawet na długo przed kryzysem na Ukrainie. Sieć kupuje produkty tylko wtedy, gdy może je sprzedać od 20 do 30% taniej niż Aldi i Lidl. Co więcej, producenci muszą sami dostarczać swoje produkty do sklepów i otrzymują zapłatę tylko za to, co zostanie sprzedane. Niesprzedane towary muszą zostać odebrane. To skutkuje pustymi półkami. Teraz, gdy wielu dostawców chce uniknąć prowadzenia interesów z rosyjskimi firmami, nie ma perspektyw na poprawę.

Brak licencji

Wielka Brytania nie jest odosobnionym przypadkiem. Również w Hiszpanii dyskonter ma problemy: wszystkie osiem sklepów ma zostać zamkniętych, niecały rok po uruchomieniu. We Francji sieć miała otworzyć swój pierwszy sklep w Thionville, na północ od Metz. Ale władze miasta powstrzymują te plany i odmawiają wydania zezwolenia. „Mobilizujemy się, aby pomóc ukraińskim uchodźcom: dlatego niespójne jest jednoczesne posiadanie rosyjskiego gracza gospodarczego”, mówią.

W Belgii sytuacja wygląda podobnie. Sklep w Opwijk został otwarty, ale nie było produktów. Tutaj również detalista nie mógł znaleźć dostawców, którzy chcieliby dostarczać produkty po najniższych cenach. Co więcej, w związku z wojną na Ukrainie bardzo mało prawdopodobne wydaje się, aby debiut rosyjskiego gracza wzbudził entuzjazm konsumentów.

Jak będzie w Polsce?

Pierwszy sklep sieci Mere w Polsce został otwarty w Częstochowie latem 2020 roku. Aktualnie firma Torgservis, operator sieci Mere, zarządza sklepami w Częstochowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, dwoma w Radomiu, Żyrardowie, Chełmie, Hrubieszowie i Bełchatowie. Ostatni sklep został otwarty w Jaworznie na Śląsku. Kierownik jaworznickiego sklepu zaapelowała do mieszkańców Jaworzna o zachowanie spokoju. Jak przekonuje, pracownicy sklepu nie mają nic wspólnego z inwazją Rosji na Ukrainę, branie na nich odwetu jest więc bezzasadne.