Roszady w zarządzie Grupy VRG

11 stycznia doszło do przetasowania we władzach modowej grupy, do której należą takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk. Rezygnację z funkcji członka zarządu VRG złożył Erwin Bakalarz. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do składu zarządu Ernesta Podgórskiego i Olgę Lipińską-Długosz.

"Zarząd VRG informuje, że 11 stycznia 2021 r., pan Erwin Bakalarz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu spółki, ze skutkiem na 11 stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie spółki.

Jednocześnie tego samego dnia rada nadzorcza VRG uzupełniła skład zarządu o dwóch nowych członków.

Z rady nadzorczej do zarządu przeszedł Ernest Podgórski, który będzie odpowiedzialny za IT i e-commerce. Wcześniej, w okresie od lipca do września 2020 r. jako członek rady nadzorczej VRG był oddelegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu do spraw finansowych.

Skład zarządu uzupełni także Olga Lipińską-Długosz. Rada nadzorcza powierzyła jej pełnienie funkcji członka zarządu.