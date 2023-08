Rozczarowujące wyniki producenta kultowego ketchupu

Rozczarowujące wyniki kwartalne Kraft Heinz

Obroty Kraft Heinz w ostatnim kwartale wzrosły o 2,6%, do 6,7 mld dolarów (6,1 mld euro), to poniżej oczekiwań analityków. Co najbardziej niepokojące, wolumeny spadły aż o 7%. Konsumenci stają się bardziej świadomi cen i wymieniają drogie markowe produkty na tańsze marki własne. Nawet jeśli chodzi o tak silną markę jak Heinz - czytamy na retaildetail.eu.

Kraft Heinz liczy na poprawę

Niemniej jednak firma spodziewa się poprawy w drugiej połowie roku. - Plany działania, które opracowaliśmy w pierwszym kwartale, zaowocowały comiesięczną poprawą - powiedział dyrektor generalny Miguel Patricio. W związku z tym międzynarodowa firma podtrzymuje swoje poprzednie prognozy, spodziewając się rocznego wzrostu od 4 do 6%, zarówno w zakresie przychodów, jak i zysku operacyjnego.