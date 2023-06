Rozkręć się z Twisterem - nowa kampania lodów przeciwko hejtowi

Twister nakręca do rozwoju

W TikTok’owym konkursie Twistera, skierowanym do osób powyżej 16. roku życia, uczestnicy mają szansę rozwijać pasję i zdobywać rozpoznawalność w sieci. Do wyboru czeka aż siedem kategorii – wśród nich m.in. muzyka, make-up, sport czy taniec.

By wziąć udział należy kupić dowolny smak loda Twister w sklepach Żabka, zachować paragon i nagrać wideo prezentujące swój talent w jednej z kategorii, w odpowiedzi na wyzwania rzucone przez naszych influencerów. Następnie wgrać ją na stronę akcji. 10 groszy z każdej transakcji trafia do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, której misją jest m.in. szerzenie świadomości o mowie nienawiści.

„Według raportu Nastolatki 3.0 przygotowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy, co piąty przedstawiciel młodego pokolenia doświadcza przemocy w internecie. To dlatego na rozkrecsieztwisterem.pl do dyspozycji opiekunów czekają materiały edukacyjne stworzone we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę dające wskazówki jak pomóc młodym w radzeniu sobie z hejtem, a dla nastolatków wideo przygotowane przez samych TikTokerów. Wierzymy, że całokształt kampanii wesprze młodych w odpowiedzialnym rozwoju swoich talentów w sieci.” – mówi Natalia Walencik, Brand Manager Lodów Dla Dzieci Na Polskę i Europę Wschodnią w Unilever.

Twister Camp – warsztaty z TikTokerami

Ambasadorami akcji są popularni TikTokerzy: Sylwia Lipka, Łukasz Chwieduk, Klaudia Kempska, Adam Mirek, Klaudia Bieszcz i Kamil Szpejenkowski. To na ich profilach rozgrywa się konkurs, który wyłoni siedmiu zwycięzców – uczestników Twister Camp, czyli edukacyjnych warsztatów w Warszawie.

25 sierpnia podczas Twister Camp twórcy opowiedzą o własnych początkach w sieci, przekażą wskazówki, jak rozwijać konkretne pasje i zdradzą sekret atrakcyjnego contentu. To także tam odbędzie się finał zbiórki na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dajemy Dzieciom Siłę

Marka Twister została także partnerem tegorocznego eventu Digital Youth Forum, organizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Motywem przewodnim wydarzenia był odpowiedzialny rozwój – kreatywne i bezpieczne korzystanie z sieci. 6 czerwca w rolę prelegenta wcielił się TikToker i ambasador „Rozkręć się z Twisterem”, Łukasz Chwieduk. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać social media do dzielenia się pasją, a w przerwie skorzystają z mroźnej przekąski – lodów Twister. Aktywacja „Rozkręć się z Twisterem” wpisuje się w realizowaną przez Unilever strategię odpowiedzialnych marek, będącej częścią globalnej strategii Unilevera. Podejmowanie inicjatyw wspierających społeczności przez marki należące do firmy, to jeden z celów, jakie przyświecają jej

w drodze do popularyzowania zrównoważonego stylu życia.

Konkurs „Rozkręć się z Twisterem” trwa do 23 lipca. Regulamin i szczegóły znajdują się na www.rozkrecsieztwisterem.pl

Za strategię, ideę kreatywną, wdrożenie kampanii i przeprowadzenie konkursu odpowiada agencja Cut The Mustard, a za zakup mediów – dom mediowy Mindshare.