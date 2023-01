Rozłam w Aldi: Aldi Nord i Süd znów idą własnymi drogami

Imperium Aldi jest podzielone nie tylko regionalnie w Niemczech, ale także na arenie międzynarodowej.

Imperium Aldi jest podzielone nie tylko regionalnie w Niemczech, ale także na arenie międzynarodowej. Dwie odnogi podzieliły między siebie świat. Na przykład Aldi Süd rozwija się w Wielkiej Brytanii, Australii i USA. Z kolei Aldi Nord obsługuje m.in. Polskę, kraje Beneluksu, Hiszpanię i Francję. W zeszłym roku ogłosił, że opuszcza Danię, odsprzedając sklepy lokalnemu konkurentowi.

Dyskonty Aldi Süd i Aldi Nord od stycznia będą miały różne priorytety w oddzielnych kampaniach marketingowych. Według Aldi, opiera się to na braku zgody co do najlepszego ukierunkowania reklamy po szoku inflacyjnym z ostatnich kilku miesięcy.

Dyskonty odzyskały udziały w rynku takich supermarketów, jak Edeka i Rewe, ze względu na gwałtowny wzrost cen żywności w 2022 roku. W nowej, niezależnej kampanii Aldi Nord po raz pierwszy od kilku lat skupia się zatem ponownie na cenie. „Możesz sobie na to pozwolić z Aldi” - to hasło, które pojawia się w reklamach telewizyjnych.

- Dzięki głośnej komunikacji cenowej na początku roku chcemy jasno dać do zrozumienia, że ​​nasi klienci również w 2023 roku mogą polegać na jakości w najlepszej możliwej cenie - wyjaśnia cytowany przez welt.de kierownik ds. marketingu Gianfranco Brunetti.

Popularne ostatnio tematy, jak zrównoważony rozwój i ekologia są w drugiej kolejności za „Oryginalną ceną Aldi” w kampanii opracowanej w centrali Aldi-Nord w Essen.

Aldi Süd kładzie nacisk w centralnej kampanii na różnorodność ofert

Aldi Süd postąpi inaczej. Podobnie jak w poprzednim roku detalista chce wykorzystać „Veganuary” w centralnej kampanii dotyczącej różnorodności ofert. Wymyślone słowo opisuje kampanię aktywistów wegańskich, którzy chcą zachęcić ludzi do rezygnacji z produktów pochodzenia zwierzęcego na miesiąc. Hasło Aldi Süd brzmi zatem: „Świadome odżywianie – tylko bez szumu”. Kampania ma trwać sześć tygodni, m.in. w radiu i kinie. Dopiero wtedy Aldi Süd chce bardziej skupić się na cenie.

Sprawa reklam jeszcze bardziej się komplikuje. Aldi Nord uruchamia w pierwszych czterech tygodniach roku również inną, własną kampanię, zaprojektowaną przez agencję Accenture Song. Chce dotrzeć do młodszych klientów pod hasłem „Świadomie zorientowany na cenę”, z nawiązaniem do „Veganuary”. Według centrali Aldi Nord w Essen reklama ta powinna być wyświetlana przez cztery tygodnie – głównie cyfrowo.

Są wszelkie oznaki, że obaj detaliści zbliżają się do siebie. Jednolite marki własne pokazują, że wspólnie zakupy przynoszą korzyści skali. Ponadto oba dyskonty założyły wspólny sklep internetowy. Doprowadziło to nawet do spekulacji, że mogą się połączyć. Według ekspertów, na razie jednak nie wygląda na to, aby tak się stało. Obie centrale nadal mają własne duże działy zakupów.

„Oddzielna reklama ma wady: obie sieci muszą samodzielnie płacić za zaprojektowanie swoich kampanii. Ponadto wielu konsumentów zobaczy różne komunikaty reklamowe z obu części Aldi w nadchodzących tygodniach – a tym samym odczuje mniej spójny wizerunek marki” – ocenia welt.de.