Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn wynosi w w UE 14 proc. W IKEA 1 proc.

Spółka od roku finansowego 2020 (wrzesień 2019 r. – sierpień 2020 r.) realizuje strategię Równości, Różnorodności i Włączania wprowadzając konkretne rozwiązania, których celem są pozytywne zmiany zarówno w miejscu pracy, jak również inspirowanie społeczeństwa do wprowadzania podobnych zmian.

Jednym z podejmowanych działań jest zredukowanie luki płacowej. Z najnowszego badania Gender Equal Pay wynika, że w roku 2020 różnica w płacach kobiet i mężczyzn w ramach tych samych stanowisk w IKEA wyniosła poniżej 1% (luka skorygowana). Ta niewielka dysproporcja wynika zazwyczaj z dłuższych nieobecności spowodowanych m.in. urlopami rodzicielskimi czy wychowawczymi, które są wykorzystywane głównie przez kobiety.

Istotny jest również rosnący udział kobiet zarówno wśród ogółu menadżerów, jak i kadry wyższego szczebla, zarządów i rad nadzorczych. W IKEA Retail w Polsce to właśnie kobiety stanowią 56% wszystkich pracowników oraz 52% osób na stanowiskach kierowniczych.

W ramach Międzynarodowej Koalicji na rzecz Równej Płacy (Equal Pay International Coalition) do 1 stycznia 2019 roku, Grupa Ingka globalnie zobowiązała się do wdrożenia planu równych wynagrodzeń we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Pomimo, że ten cel został osiągnięty, przeprowadzane będą badania oceniające poziom wynagrodzeń, aby utrzymać równość płac.

Badania zostały zrealizowane we wszystkich krajach, gdzie Grupa Ingka prowadzi działalność – wykonano 3 duże ewaluacje rocznych wynagrodzeń w gronie ponad 168 000 zatrudnionych, tj. wśród wszystkich pracowników na całym świecie.