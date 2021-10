RPP podniosła stopy procentowe. Jak wpłynie to na inflację?

Stopa referencyjna wzrosła z 0,10% do 0,50%, a stopa lombardowa zwiększyła się z 0,50% do 1,00%. Rada podjęła również decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 0,50% do 2,00%. Z treści komunikatu został usunięty fragment mówiący o tym, że NBP będzie kontynuował operacje płynnościowe (skupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym), co jest kolejnym sygnałem wskazującym na zaostrzenie polityki pieniężnej.

Dzisiejsza decyzja Rady jest dużą niespodzianką w świetle ostatnich wypowiedzi niektórych jej członków, w tym przede wszystkim prezesa NBP, wskazujących na niechęć do szybkiej normalizacji polityki pieniężnej w warunkach silnego oddziaływania czynników podażowych (głównie wzrostu cen nośników energii) na inflację. Dopuszczaliśmy wprawdzie scenariusz, w którym Rada zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych jeszcze w tym roku, ale nie przed listopadowym posiedzeniem RPP, na którym Rada zapozna się z wynikami najnowszej projekcji inflacji.

Rada dostrzega ryzyko przegrzania gospodarki

W komunikacie po posiedzeniu Rady na szczególną uwagę zasługują fragmenty dotyczące przyczyn dzisiejszej decyzji RPP oraz perspektyw inflacji, pozwalające lepiej ocenić krótkookresowe perspektywy stóp procentowych. Zaskakująca decyzja Rady rodzi bowiem pytanie, czy ma ona charakter jednorazowy, czy też stanowi ona początek cyklu podwyżek stóp procentowych. W tym kontekście warto odnotować fragment komunikatu, w którym Rada wskazała na przyczyny podwyższonej obecnie inflacji. Oprócz wskazywanych w poprzednich komunikatach czynników podażowych, które są niezależne od krajowej polityki pieniężnej, Rada zwróciła uwagę na nowy czynnik proinflacyjny w postaci trwającego ożywienia gospodarczego, w tym wzrostu dochodów gospodarstw domowych. Sygnalizuje to, że w ocenie Rady źródłem podwyższonej inflacji są w coraz większym stopniu czynniki popytowe, które wymagają reakcji polityki pieniężnej.