RTV Euro AGD otwiera sklep w Świdwinie

Do tej pory w woj. zachodniopomorskim sieć miała 13 placówek, a mieszkańcom Świdwina najbliżej było do sklepów RTV EURO AGD w Białogardzie, Gryficach czy Szczecinku. Dlatego też nowa placówka, zlokalizowana w Parku Handlowym Zielony Rynek przy ul. Armii Krajowej 4C w Świdwinie, pozwoli klientom zyskać szybki i wygodny dostęp do najlepszych ofert i szerokiego asortymentu elektroniki użytkowej oraz sprzętu gospodarstwa domowego.

To już 308. sklep stacjonarny sieci, która jest obecna w ponad 200 miejscowościach w całym kraju. W tym roku firma planuje otwarcie kolejnych placówek i modernizację już istniejących sklepów.