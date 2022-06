Ruch szuka lokali pod sklepy Orlen w Ruchu. To ważny element strategii

Zgodnie ze strategią, obecne trendy rynkowe i wzrost popytu na punkty sprzedaży i produkty dostępne “w drodze”, sieć detaliczna Ruch posiada bardzo duży potencjał, który będzie wzmocniony synergią marek i kompetencji w zakresie zarządzania sprzedażą detaliczną.

W sprawozdaniu spółki Orlen za 2021 roku pojawiła się informacja, że póki co Orlen uruchomił 4 lokalizacje "Orlen w ruchu", choć zapowiadano, że do końca 2021 roku powstanie ich ok. 40.

W segmencie usług kurierskich w najbliższym czasie Spółka planuje dalszą pracę nad rozwojem sieci i pozyskiwaniem klientów. Jest to kolejny projekt

o bardzo dużym potencjale, który poprzez dynamiczny wzrost rynku e-commerce w Polsce. Obecnie klienci mają do dyspozycji ponad 6 tys. punktów odbioru przesyłek, co oznacza wzrost o prawie 50% względem poprzedniego roku. W zakresie usług kurierskich 2021 był rekordowy pod względem wolumenów dostarczonych przesyłek oraz rozbudowę sieci punktów odbioru.

W zakresie kolportażu prasy planowana jest poprawa rentowności poprzez optymalizację sieci logistycznej, renegocjacje warunków handlowych oraz udoskonalenie oferty sprzedaży w sieci własnej jaki i w punktach partnerskich czy tych posiadanych przez sieci handlowe.

W 2021 r. spółka RUCH S.A. osiągnęła stratę netto w wysokości 52,18 mln zł co stanowi pogorszenie wyniku w stosunku do roku poprzedniego. Z uwagi na osiągnięcie wysokiego przychodu przez spółkę w 2020 r. z tyt. umorzenia kredytu, dane związane z działalnością operacyjną nie są porównywalne z rokiem poprzednim.