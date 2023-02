Rum REPUBLICA – nowość w portfolio Stock Polska

- Rum szturmem podbija rynek polski, jak i rynki zagraniczne. To trunek różnorodny, dzięki czemu trafia w urozmaicone gusta smakowe, ale też czyni go alkoholem uniwersalnym, który doskonale sprawdzi się na wiele różnych okazji. Mamy nadzieję, że chcąc przetestować tę kategorię, konsumenci sięgną po naszą nowość – markę REPUBLICA. To najwyższej jakości alkohol, który jest doskonałym odzwierciedleniem rzemieślniczej tradycji destylacji trzciny cukrowej. Wariant Reserva Dark jest już dostępny w sklepach, a Reserva White – będzie dostępny już wkrótce. – mówi Katarzyna Berek, Brand Manager marki REPUBLICA w Stock Polska.

Obie wersje nowego rumu dostępne są w pojemnościach 500 ml oraz 700 ml.