Rusza druga edycja kampanii Moc Polskich Warzyw

Kampania „Moc Polskich Warzyw” to pierwszy w historii projekt promujący wszystkie grupy warzyw uprawianych w Polsce, fot. mat. pras.

Producenci polskich warzyw kontynuują działania promocyjne w ramach kolejnej odsłony projektu "Moc Polskich Warzyw", którego celem jest edukacja konsumentów na temat różnorodności polskich warzyw, ich właściwości zdrowotnych i odżywczych oraz roli w codziennej diecie.

Kampania jest organizowana dzięki wsparciu ze środków finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.



Kampania „Moc Polskich Warzyw” realizowana w latach 2020-2021 to pierwszy w historii projekt promujący wszystkie grupy warzyw uprawianych w Polsce. W inauguracyjnej edycji zrealizowano m.in. szeroko zakrojoną kampanię digitalową z udziałem influencerów i blogerów, emisję spotów promocyjnych w stacjach radiowych i programy telewizyjne. Powstało kilkanaście filmów promocyjnych i kulinarnych, a na polskie ulice wyjechały samochody dostawcze oznakowanych logotypami kampanii. W prasie i w serwisach internetowych opublikowano ponad 100 artykułów na temat kampanii, a działania w social mediach sprawiły, że treści dotarły do przeszło 1,5 miliona konsumentów.



Druga odsłona kampanii „Moc Polskich Warzyw”, będzie ponownie ukierunkowana na działania informacyjne mające na celu wzrost zaufania do polskich warzyw i ich lokalnych producentów.