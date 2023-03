Rusza druga edycja kampanii Nutri-Score. Auchan, Biedronka, Carrefour, Żabka inicjatorami

Inicjatorami kampanii są producenci żywności oraz wiodące sieci handlowe, którzy dobrowolnie wprowadzili system Nutri-Score do swojej oferty – Danone, Nestle, Auchan, Biedronka, Carrefour oraz Żabka. Firmy te łączą siły na rzecz propagowania lepszych wyborów żywieniowych. Partnerem kampanii została Federacja Konsumentów.

Jak wynika z danych aż 12 milionów Polaków cierpi na choroby dietozależne, do których zaliczane są m.in. otyłość, choroby układu krążenia, cukrzyca typu II. W obliczu narastającej epidemii otyłości eksperci wskazują konieczność wprowadzenia rozwiązań wspierających konsumentów w podejmowaniu bardziej świadomych wyborów żywieniowych. Jednym z takich rozwiązań może być system Nutri-Score, który służy porównaniu produktów z tej samej kategorii i nie wyklucza żadnej grupy produktów.

Organizacje konsumenckie podkreślają znaczenie systemu Nutri-Score

Informacje na opakowaniu produktów żywnościowych mają pomóc konsumentom świadomie wybrać żywność odpowiadającą na oczekiwania smakowe, a przede wszystkim na potrzeby żywieniowe. W tym celu już w 2016 r. wprowadzono wymóg, by na opakowaniach produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych, sprzedawanych w Unii Europejskiej, obecna była informacja o wartości odżywczej. Europejskie organizacje konsumenckie wskazują jednak na potrzebę edukacji w zakresie czytania etykiet oraz dostrzegają korzyści dla konsumentów płynące z posługiwania się uproszczonym sposobem oznaczenia wartości odżywczej z przodu opakowania. Takim systemem może być Nutri-Score. Jak wynika z badań, system ten jest pomocny podczas robienia zakupów, co potwierdziło 91 proc. konsumentów, którym wyjaśniono sposób czytania Nutri-Score.

- Zaletą uproszczonego sposobu oznaczania jest prostota i intuicyjność. Nabiera on szczególnego znaczenia w przypadku konsumentów, którzy nie potrafią zinterpretować informacji umieszczanych na etykietach. Wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach dowodzą, że Nutri-Score jest najlepiej działającym systemem, pomagającym konsumentom w porównywaniu wartości odżywczej produktów z tej samej kategorii – podkreśla Elżbieta Szadzińska, wiceprezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów.

Nutri-Score w Polsce

Nutri-Score to system znakowania żywności umieszczony na przodzie opakowania produktu w postaci prostego kodu składającego się z 5 liter (od A do E) i odpowiadających im kolorów (od ciemnozielonego do czerwonego) przedstawionych na skali. System jest bardzo intuicyjny - produkty oznaczone literami A i B warto spożywać częściej lub w większej ilości, produkty oznaczone literą C powinno się spożywać w sposób umiarkowany, z kolei produkty z literami D i E należy spożywać rzadziej lub w mniejszej ilości. System Nutri-Score, został opracowany przez zespół naukowy i jest obecny na polskim rynku od 2021 r. Ma on zastosowanie do tych produktów spożywczych, które posiadają na opakowaniu informację żywieniową. Nie znajdziemy go na produktach takich jak owoce i warzywa oraz na żywności specjalnego przeznaczenia - dla niemowląt i osób chorych. Firmy stosujące system Nutri-Score wdrażają go w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, stawiając sobie za cel zachęcanie Polaków do lepszych wyborów żywieniowych.

- Nutri-Score nie wyklucza z diety żadnych produktów i nie zastępuje informacji żywieniowych umieszczanych na etykietach. Stanowi dodatkową informację, która ma ułatwiać konsumentom podejmowanie bardziej świadomych decyzji żywieniowych – podkreśla Marta Nowicka, rzecznik kampanii Nutri-Score dla świadomych wyborów żywieniowych.

Nutri-Score rekomendowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem

Podobnie jak organizacje konsumentów, również Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), będąca częścią Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), podkreśla wyższość systemu Nutri-Score nad innymi systemami znakowania. Dowody naukowe, świadczą, że system ten może być skutecznym narzędziem prowadzącym konsumentów do zdrowszych wyborów żywieniowych. Wyniki badań wykazały, że osoby spożywające więcej produktów z wyższym wskaźnikiem FSAm-NPS odpowiadającemu mniej korzystnej ocenie Nutri-Score (oznaczenia E), były narażone na większe ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Tym samym wnioski z badań potwierdziły zasadność korzystania z Nutri-Score do oceny wartości odżywczej produktów jako strategii mającej na celu zapobieganie chorobom przewlekłym.