Rusza Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy do Katowic!

Co jest najważniejsze w nowoczesnym handlu? Jaka jest rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem? Na jakie trendy warto postawić? Co zrównoważony handel zaoferuje konsumentom, a co pracownikom? Na te i inne pytania odpowiemy podczas sesji o handlu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

EEC 2023. Czas start!

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

Mateusz Morawiecki gościem EEC

Gościem XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach będzie Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

W gronie uczestników Kongresu znajdą się, poza Premierem, również inni przedstawiciele rządu. Będą to m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii; Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji; Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej; Adam Niedzielski, minister zdrowia czy Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Poznaj wybrane sesje o handlu:

24 kwietnia 2023 r. | 12.30-14.00

Łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach

24 kwietnia 2023 r. | 14.30-16.00

E-commerce – szansa dla mniejszych firm

25 kwietnia 2023 r. | 11.30-13.00

Handel nowej ery

25 kwietnia 2023 r. | 13.30-14.30

Retail wstrząśnięty, nie zmieszany

25 kwietnia 2023 r. | 15.00-16.00

Zielony handel

25 kwietnia 2023 r. | 15.00-16.00

Zrównoważone łańcuchy dostaw

25 kwietnia 2023 r. | 16.30-17.30

Marketplace – świat na cyfrowej platformie

25 kwietnia 2023 r. | 16.30-17.30

Retail Tech

Udział w #EEC potwierdzili m.‌in.

• Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. rozwoju biznesu i transformacji IKEA Retail w Polsce

• Aleksandra Borycka, Head of Marketplace in Poland Amazon

• Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

• Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce

• Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej mBanku

• Katarzyna Konkel, CEO Omnisense

• Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor Pionu Rekrutacji i Marketingu Personalnego Kaufland Polska Markety

• Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego

• Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska

• Szymon Midera, założyciel, prezes Shumee

• Andrej Modic, prezes Farmer Direct (LokalnyRolnik‌.pl)

• Małgorzata Molęda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UE Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska

• Wojciech Niewierko, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, członek zarządu Philip Morris International

• Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner 4CF

• Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris

• Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex

• Michał Płotnicki, Associate Partner, Zespół Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce EY

• Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska

• Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE

• Olga Semeniuk-Patkowska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju i Technologii

• Bertus Servaas, prezes VIVE Textile Recycling

• Marcin Trepka, partner Baker McKenzie

• Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży Nestlé Polska

• Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relations Kaufland Polska Markety

• Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania‌.pl

