Rusza inwestycja Napollo w Gorzowie Wlkp. Wśród najemców Biedronka i Pepco

Firma Napollo realizuje inwestycję kolejnego parku handlowego typu convenience. Najnowszy N-Park pojawi się w liczącym ponad 125 tys. mieszkańców Gorzowie Wielkopolskim. Otwarcie zaplanowano na czwarty kwartał 2021 roku.

Zaprojektowana powierzchnia najmu N-Parku to ok. 6,5 tys. mkw GLA, docelowo 10 tys. mkw. GLA. W obiekcie znajdą się najemcy tacy jak m.in. Biedronka, Rossmann, Pepco, KiK, RTVEuroAGD, a także usługi i mała gastronomia. W ostatnich uzgodnieniach są 3 umowy najmu z dużymi sieciami m.in. z branży odzieżowej, co pozwoli na potwierdzenie komercjalizacji na poziomie ponad 90% GLA. Parking naziemny zaplanowany jest na ok. 180 miejsc postojowych.

N-Park powstanie w północno-wschodniej części miasta, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych, ul. Pomorskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stacja benzynowa oraz sklep Intermarche. Generalnym wykonawcą N-Parku jest firma Trasko Invest, z którą Napollo realizowało już m.in. projekt we Wrocławiu.

Poza Gorzowem Wielkopolskim, w najbliższych dwóch latach zaplanowane są kolejne N-Parki m.in. we Wrocławiu przy ul. Karwińskiej i w Łanach na granicy Wrocławia. Otwarcie N-Parku Łany zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2022. Oznaczać to będzie przekroczenie 100 tys. mkw. łącznej powierzchni najmu w portfelu inwestycji handlowych Napollo. Dodatkowo, zespół Napollo pracuje intensywnie nad 12 kolejnymi projektami, z czego 4 mają już podpisane umowy przedwstępne.