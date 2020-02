Rusza kampania dań i zup Oyakata

Wystartowała nowa kampania promująca dania i zupy instant OYAKATA − produkowane przez Ajinomoto Poland Sp. z o.o., która jest spółką japońskiej korporacji Ajinomoto Co., Inc. Jest to kampania obejmująca media o zasięgu ogólnopolskim. Za strategię i zakup mediów odpowiada agencja mediowa Spark Foundry, należąca do Publicis Groupe.

Dania OYAKATA dostępne są w czterech smakach inspirowanych kuchnią japońską: Japoński Klasyczny, Kurczak Teriyaki, Wołowina smak Wasabi, Japońskie Curry. W ofercie firmy są dostępne również zupy OYAKATA RAMEN w kubkach: Miso, Chicken, Soy sauce, Pork oraz w torebkach: Miso, Chicken, Soy sauce.

Obecnie materiały reklamowe emitowane są w telewizji, w internecie oraz na citylightach w 8 największych miastach w Polsce.

Spark Foundry współpracuje z Ajinomoto od 2018 roku. Wcześniejsze działania opierały się głównie na lokalnychkampaniach OOH, które były prowadzone nie tylko w Polsce, ale również na rynku niemieckim.