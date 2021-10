Rusza kampania promująca makrelę – Jakub Kuroń ambasadorem

Inicjatywa Holenderskiej Agencji Rybnej Nederlands Visbureau może przyczynić się do zmiany tego podejścia poprzez szereg działań informacyjnych, a także aktywności inspirujących do częstszego sięgania po ten gatunek ryby. Kompleksowym planowaniem i realizacją działań PR wokół akcji zajmuje się agencja 24/7Communication.

„Makrela superdobra” to inicjatywa skierowana do szerokiej grupy docelowej, która jeszcze nie odkryła zalet tej ryby lub nie zna różnorodności jej zastosowań. A warto zaznaczyć, że w obu tych przypadkach makrela prezentuje imponujące wyniki, począwszy od ogromnych korzyści zdrowotnych – produkt ten zawiera bowiem sporą dawkę kwasów omega-3, a dodatkowo cenne witaminy i minerały, w tym A, D, K, B12, C, a także żelazo. Drugim aspektem, o którym odbiorcy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej, jest ten ekologiczny, związany z połowem makreli. Cały proces generuje niską, w porównaniu do innych produktów, emisję dwutlenku węgla, co przekłada się na wniosek, że makrela stanowi wybór zrównoważony. Trzecim filarem kampanii informacyjnej jest ten dotyczący uniwersalności kulinarnej makreli, która jest supersmaczna – i nadaje się także m.in. do dań z pieca, grilla czy do sałatek. Uwzględniona została ponadto kwestia samej ceny – która w przypadku makreli przedstawia się bardzo korzystnie.

- Makrela od lat pozostaje w polskiej kuchni rybą niedocenianą. Tymczasem jej smak cudownie komponuje się z pieczonymi warzywami, idealnie dopełnia smak dań kuchni śródziemnomorskiej, kocha oliwę oraz towarzystwo makaronu. Makrela to jeden z tzw. superfoods, obfitujących w wiele fantastycznych wartości odżywczych, a przy tym produkt relatywnie niedrogi. Mam więc nadzieję, że kampania promująca makrelę przyczyni się do wzrostu jej popularności, a sama ryba na stałe, w wielu urozmaiconych odsłonach, trafi na polskie talerze, wzbogacając w ten sposób repertuar gatunków rybnych, po które sięgamy - mówi Jakub Kuroń, ambasador akcji „Makrela superdobra”.