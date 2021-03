Rusza kampania wspierająca loterię Tatry

1 marca br. rusza kampania wspierająca tegoroczną loterię promocyjną marki Tatra. Nagrodami w loterii, która potrwa do końca sierpnia br., są nowoczesne telewizory marki LG oraz miliony piw Tatra Jasne Pełne.

Loteria promocyjna Tatry, to okazja do wygrania dopasowanych do potrzeb konsumentów nagród. Nie inaczej jest tym roku – do wygrania oprócz piwa Tatra JP są nowoczesne telewizory marki LG z technologią 4K UHD, wielkości 55 cali i aplikacjami smart TV. Tegorocznej loterii towarzyszy dedykowana kampania telewizyjna utrzymana w odświeżonej konwencji – w Tatrach miliony nagród do wygrania.

– Z przeprowadzonych badań wiemy, że loteria Tatry ma jeden z najwyższych na rynku poziomów zainteresowania ze strony konsumentów, dlatego staraliśmy się, aby oferowane w tym roku nagrody były dla konsumenta jeszcze bardziej atrakcyjnie niż dotychczas. – mówi Julia Czyżykowska, Kierownik marki Tatra.

Oprócz kampanii telewizyjnej (emitowanej w kanałach ogólnopolskich i tematycznych) promocję wspierają działania w Internecie oraz w punktach sprzedaży. Loteria rozpoczęła się 1 lutego i potrwa do 31 sierpnia br.

Za kreację oraz komunikację ATL odpowiada Heart&Brain, spot wyprodukował Opus Film. Działania digital i media społecznościowe marki prowadzi agencja Golden Submarine. Projekty opakowań przygotowała Agencja Global Shopper Marketing, która jest odpowiedzialna również za działania BTL. Kampanie dla marki planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Organizatorem loterii jest agencja G3.