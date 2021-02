Rusza kampania zachęcająca do pracy w Lidlu

fot. Lidl

Najnowsza kampania Lidl Polska „Praca na lata” to druga odsłona komunikacji employer brandingowej rozpoczętej we wrześniu. Lidl podkreśla, że szuka załogi „na lata” i jest stabilnym pracodawcą, a branża handlowa funkcjonuje bardzo dobrze.

Dla znających się na rzeczy, dla działających zespołowo, dla podejmujących wyzwania – od takich słów zaczyna się najnowsza kampania pracownicza Lidl Polska, która ma na celu zainteresowanie kandytatów pracą w różnych obszarach firmy. Sieć mówi otwarcie – owszem jest to praca wymagająca wysiłku, ale przede wszystkim dająca satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa.

Bohaterami najnowszej kampanii sieci są jej pracownicy – Iwona i Tomasz, którzy najlepiej mogą opowiedzieć o swojej satysfakcji z pracy w Lidl Polska.

Niedawno sieć informowała, że w najbliższych miesiącach stworzy ponad 2 600 nowych miejsc pracy. Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto. Dodatkowo, każda osoba, z minimum półrocznym stażem pracy otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50% do 100% wartości wynagrodzenia.

Lidl Polska zapewnia swojemu zespołowi prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, szkolenia oraz wyprawkę „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Nowa odsłona kampanii „Praca na lata”, która prowadzona jest w wielu kanałach komunikacyjnych, rozpocznie się 22 lutego.