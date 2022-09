Rusza kolejna edycja akcji edukacyjnej Kauflandu „EKO od dziecka”

„EKO od dziecka” to akcja edukacyjna sieci Kaufland zapoczątkowana w 2019 roku. Pierwsza odsłona skierowana była do dzieci w wieku przedszkolnym, którzy w trakcie warsztatów poznawali tajniki ochrony środowiska, w tym właściwej segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii. W warsztatach wzięło udział kilkaset podopiecznych. Tegoroczna edycja projektu, która startuje już we wrześniu, poświęcona jest problematyce marnowania żywności. Do programu mogą zgłaszać się wychowawcy dzieci z wrocławskich szkół podstawowych klas 1-3. Spotkania odbędą się w siedzibie firmy Kaufland. Poprowadzą je przeszkoleni pod okiem ekspertów pracownicy sieci.

W trakcie warsztatów „EKO od dziecka – nie marnuję” uczniowie poznają zasady świadomego wykorzystywania żywności. Otrzymają również mnóstwo praktycznych i łatwych do zastosowania porad, między innymi w zakresie odpowiedniego przechowywania warzyw i owoców, robienia listy zakupów i czytania etykiet. Zdobędą też umiejętność odróżniania dwóch pojęć, które często sprawiają problem również dorosłym: „najlepiej spożyć przed” oraz „należy spożyć do”.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają także zasady przygotowywania posiłków zgodnie z ideą zero waste. Każdy uczeń będzie mógł podjąć wyzwanie i przyrządzić w domu drugie śniadanie, wykorzystując dostępne resztki.