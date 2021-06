Rusza kolejna edycja muzycznego quizu Lecha

Lech, który od lat wspiera najlepsze muzyczne inicjatywy, tego lata powraca nie tylko z festiwalowymi emocjami, ale także z ogólnopolską akcją konsumencką. Aktywacja „Lechendom z muzyką do twarzy” to dwa wzory kolekcjonerskich puszek oraz quiz muzyczny, w którym do wygrania jest 18 tys. koszulek z wyjątkowymi grafikami zaprojektowanymi przez młodych artystów.

Lech Premium Kompanii Piwowarskiej jest silnie związany ze środowiskiem muzycznym. W ubiegłych latach patronował takim wydarzeniom jak Pol’and’Rock, OFF Festival, Audioriver czy Polish Hip-Hop Festival. W tym roku jest także partnerem tytularnym wielkiej gali rozdania nagród hip-hopowych – Lech Polish Hip-Hop Music Awards. To nie koniec muzycznych atrakcji. 1 czerwca, na stronie marki, wystartował lubiany przez konsumentów quiz, w którym każdy może sprawdzić swoją wiedzę muzyczną i zagrać o EKOkoszulki.

W konkursie do zdobycia jest 18 000 T-shirtów z grafikami młodych polskich artystów. Marka przygotowała aż 10 unikatowych wzorów autorstwa Michała SEPE Wręgi, Barta Sucharskiego, Tomassa Pienczaka, Anny COXIE Szejdewik, Klaudiusza RETOU Kędziory, Igora AQUALOOPA Chołdy, Izy Turskiej i Marcina TYBER Tubusia. Projekt nawiązujący do 27. edycji Pol’and’Rock Festival tradycyjnie przygotował Jurek Owsiak. W tym roku powstała także koszulka dedykowana I edycji Lech Polish Hip-Hop Music Awards.

Aby zagrać o nagrody należy wejść na stronę www.lech.pl, wpisać specjalny kod, który znajduje się pod zawleczką lub kapslem piwa Lech i wziąć udział w muzycznym quizie. Szczęśliwcy, którzy w danym dniu udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, wygrają T-shirty wykonane z ekobawełny posiadającej wysokie certyfikaty jakości. Aktywacja konsumencka trwa od 01.06 do 29.08.2021. Każdego dnia do wygrania jest 200 koszulek. W promocji biorą udział piwa Lech Premium, Lech Chmiele Cytrusowe, Lech Free 0,0% Chmiele Cytrusowe, Lech Free 0,0% oraz Lech Pils.

Dodatkowo, na półki sklepowe w całym kraju trafiły dwie limitowane puszki piwa Lech Premium, które cieszyć będą nie tylko kubki smakowe, ale i oczy konsumentów. Jedna z nich została zaprojektowana przez Jurka Owsiaka, a swym stylem i wielobarwnością nawiązuje do Pol’and’Rock Festival. Druga promuje wspomniane wcześniej wydarzenie – Lech Polish Hip-Hop Music Awards.