Rusza Loteria Karmelkowa Wawelu

Loteria karmelkowa potrwa do 31 sierpnia br.,fot. mat. pras.

Kukułka, Raczki, Fistaszkowe i Miętowe - przez najbliższe 3 miesiące produkty te wspierać będzie Loteria Karmelkowa oraz intensywna kampania komunikacyjna.

Loteria karmelkowa potrwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Wawel zachęca do zakupu Karmelków ekstra nagrodami dopasowanymi do szerokiej grupy konsumentów. Co tydzień będzie można wygrać telefon Samsung Galaxy S20 FE, raz w miesiącu ekstra pensję 5 000 zł, a w finale nagroda główna to aż 50 000 zł. Zasady loterii są proste - wystarczy zakupić min. 120 g dowolnych Karmelków Wawel w opakowaniu lub na wagę, a następnie zarejestrować paragon na stronie loteriawawel.pl.

Mocne wsparcie marketingowe

Loterii Karmelkowej towarzyszyć będzie intensywna kampania 360 stopni: w największych stacjach TV, w kanale Digital (display, social media, YT) oraz w prasie handlowej i lifestyle. Marka będzie prowadziła również działania PR i wsparcie w punktach sprzedaży poprzez ekspozycję i materiały POS.