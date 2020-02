Rusza nowa kampania wizerunkowa Sephora: The Unlimited Power of Beauty

Najnowsza kampania reklamowa Sephora oznacza nowe pozycjonowanie marki. Fot. materiały prasowe

18 lutego startuje najnowsza kampania reklamowa Sephora, a wraz z nią nowe pozycjonowanie marki.

- Definicja piękna zmienia się. Ekrany smartfonów stały się naszym lustrem – ocenia spółka.

Według Sephora piękno jest jak plac zabaw, na którym każdy ma moc i prawo do eksperymentowania i tworzenia własnej jego definicji.



Nowe pozycjonowanie marki, nadające pięknu kluczową rolę, ilustruje nowa kampania stworzona przez agencję BETC i Sephora. Daje widzom możliwość odkrycia potencjału własnego piękna.



Film, zrealizowany przez Jonasa Lindstroema, opowiada historię relacji kobiety z jej wizją samej siebie, na przestrzeni jej życia. Ukazuje zarówno chwile zwątpienia, jak i te pełne siły. Intymny charakter i emocje towarzyszące odkrywaniu własnego piękna, obrazują osobistą ewolucję i dojrzewanie na każdym etapie życia. Cover przeboju Kelsey’a Lu "I'm not in Love" został wybrany jako tło muzyczne kampanii.



Portrety wykorzystane w kampanii zostały stworzone przez brytyjską fotograf Nadine Ijewere. Zdjęcia prezentują zapachy, makijaż i pielęgnację. Każdy z 12 obrazów opowiada historię piękna, różnorodnego, niezależnego od wieku, płci, budowy ciała czy stylu. W Polsce na zdjęciach znalazła się: Ania Lewandowska, czy założycielka marki Phlov.



The Unlimited Power of Beauty będzie obecna w kinach, telewizji, prasie, mediach cyfrowych, na bilbordach a także w punktach sprzedaży w Europie i na Bliskim Wschodzie.



W Polsce kampania obejmie telewizję, ekrany digitalowe w centrach handlowych, media społecznościowe i prasę, oraz witryny i inne materiały reklamowe w perfumeriach. Kampania ruszy 18 lutego 2020.