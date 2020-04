Rusza nowa loteria Żywca

Do wygrania 177 tys. nagród, fot. materiały prasowe

Wystartowała nowa loteria marki Żywiec pod hasłem „W Ż codziennie do wygrania”. Każdego dnia można zdobyć aż 10 000 zł, a dodatkowo do wygrania są także nagrody rzeczowe i kody rabatowe.

Żywiec po raz kolejny organizuje popularną loterię, w której codziennie do wygrania jest aż 10 000 zł. To jednak nie koniec – na uczestników czekają także atrakcyjne nagrody rzeczowe: słuchawki JBL, podwójne zaproszenie na finałowy koncert Męskiego Grania w formie e-biletu, zegarki Samsung Galaxy Watch Active, torby Wielka Zwrotka Ż, a także karty prezentowe i rabatowe do sklepu empik.com. Do zdobycia jest ponad 177 tys. nagród.

Mechanizm loterii jest bardzo prosty. Wystarczy kupić piwo Żywiec (butelka lub puszka) w opakowaniu promocyjnym lub jeden z wariantów Żywca i Żywca 0,0% ze specjalnymi kapslami i zawleczkami promocyjnymi. Pod kapslem lub zawleczką znajduje się 12-cyfrowy kod alfanumeryczny, który umożliwia rejestrację na stronie www.zywiec.com.pl lub w komunikatorze Messenger w oknie konwersacji ze stroną Żywiec w serwisie Facebook.

Sprzedaż promocyjna trwa od 27 kwietnia 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasu produktów w promocyjnych opakowaniach. Loteria zakończy się 30 września 2020 r.

Za komunikację ATL odpowiada 2012 Agency. Działania w kanale digital i w social mediach prowadzi agencja VMLY&R. Media planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Wsparcie PR zapewnia agencja Hope.