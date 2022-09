Rusza nowy program akceleracyjny Google dla firm e-commerce

Według najnowszego raportu McKinsey & Company handel cyfrowy stanowił główny motor napędowy rozwoju gospodarki cyfrowej w ostatnich latach i może przynieść Polsce dodatkowe 83 mld złotych do 2030 roku. By zrealizować ten scenariusz oraz by przygotować małych i średnich przedsiębiorców na nadchodzące trudniejsze czasy Google z PFR i OChK uruchamia bezpłatny program szkoleniowo-rozwojowy dla 500 aspirujących liderów polskiego rynku e-commerce - FIRMY JUTRA: E-COMMERCE.