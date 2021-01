Rusza ogólnopolska kampania #rePETujemy firmy ALPLA

ALPLA wystartowała z ogólnopolską kampanią edukacyjną #rePETujemy, której głównym celem zwiększenie recyklingu. Z badań Instytut IQS wynika, że 70% Polaków uważa opakowania z tworzyw sztucznych za najmniej przyjazne środowisku ze wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań.

– Zła sława tworzyw sztucznych wynika także z podejmowanych przez ludzi decyzji i nieprawidłowego gospodarowania odpadami – śmieci wyrzucane są gdzie popadnie. Od indywidualnych decyzji i zachowań każdego z nas zależy więc czy opakowania będą mogły zostać przetworzone i ponownie wykorzystane, zyskując swoje „kolejne życie” – mówi Anna Urbańska, koordynator kampanii edukacyjnej #rePETujemy w ALPLA.

Prawie 80% ankietowanych deklaruje ograniczanie zużycia plastiku. Wśród najczęściej wskazywanych tego przejawów są własne torby na zakupy oraz kupowanie żywności i napojów w opakowaniach innych niż plastikowych.

W ramach akcji promowane są zasady 4R:

1. REcycle – prawidłowa segregacja tworzyw pozwalająca na przetworzenie opakowań, ponowne wykorzystanie materiałów i nadanie opakowaniom drugiego życia,

2. REduce – odpowiedzialność producentów i ograniczenie ilości materiałów wykorzystywanych przez nich do produkcji opakowań,

3. REuse – ponowne wykorzystywanie opakowań np. dzięki rozwiązaniom takim jak butelki zwrotne PET,

4. REplace – zastępowanie trudnych do przetworzenia materiałów opakowaniowych, tymi nadającymi się do recyklingu i bardziej przyjaznymi środowisku.