Rusza promocyjna akcja marki NAN

Rusza akcja „Puszka dla maluszka”, fot. mat. pras.

Wystarczy kupić 2 puszki NAN 2, 3 lub 4 o pojemności 800 g, by otrzymać personalizowaną etykietę ze zdjęciem swojego dziecka. Dodatkowo, codziennie do wygrania w konkursie są bony o wartości 250 zł do wykorzystania w sieci sklepów SMYK. Akcja trwa do 3 października.

Właśnie rusza akcja „Puszka dla maluszka”, dzięki której rodzice mogą stworzyć personalizowaną etykietę magnetyczną na swoją puszkę mleka modyfikowanego. Na etykiecie znajdzie się zdjęcie dziecka oraz wybrana grafika.

Aby otrzymać magnetyczną etykietę na puszkę wystarczy:

· Kupić 2 dowolne puszki mleka modyfikowanego NAN 2, 3 lub 4 o pojemności 800g

i zachować dowód zakupu;

· Zarejestrować paragon, na którym widoczne będą obydwa produkty, na stronie puszkadlamaluszka.pl, wypełniając wszystkie wymagane pola;

· Czekać na etykietę magnetyczną ze zdjęciem swojego dziecka.

NAN 2 przygotowało aż 7 tysięcy personalizowanych etykiet – to nagroda gwarantowana, którą otrzyma każdy rodzic. Poza tym codziennie będzie można otrzymać bon o wartości 250zł do wykorzystania w sieci sklepów SMYK. Trafi on każdego dnia do osoby, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na dodatkowe pytanie konkursowe – „Co robisz, aby zapewnić maluszkowi zdrowy start w przyszłość?”. Każdy kolejny zakup 2 puszek NAN 2, 3 lub 4 o pojemności 800 g umożliwia ponowne wzięcie udziału w akcji.